"Todavía tengo pedazos de vidrio": Cristián de la Fuente recordó el disparo que recibió su hija Laura tras encerrona

17 ag. 2025 - 17:15 hrs.

Cristián de la Fuente conversó con Only Friends y recordó el violento robo bajo la modalidad de encerrona del que fue víctima, cuando se encontraba en su vehículo junto a su hija Laura, quien resultó herida con un disparo.

"Cuando nos dispararon, mi primera llamada fue a un gran amigo mío que es carabinero, Víctor Arias, al cual le agradezco todo lo que hizo, porque yo necesitaba resolver", contó el actor.

Cristián relató que tras contactarse con su amigo le dijo: "Me dispararon, mándame tu ubicación en tiempo real para tratar de, con las cámaras, ver a las personas que me habían disparado".

Cristián de la Fuente recuerda disparo que hirió a su hija

Sobre el ataque, expuso que "el tipo venía en un auto, se baja, me pega en la ventana con la pistola. Cuando yo me escapo, él me dispara".

"Yo veo que explotó el vidrio, me veo, de hecho, todavía tengo pedazos de vidrio, tengo como blanco. Y vi como tenía el brazo sangrando... Después, cuando ya logro escaparme, veo a la Laura y le veo el hoyito en la pierna, pero no veo que salía sangre", añadió.

"Ahí llamo a la Angélica (Castro, su exesposa) y le digo que nos habían disparado, y me fui a la clínica. Cuando llegué ya los carabineros estaban ahí", indicó.

Cristián de la Fuentes aseguró que los delincuentes fueron encontrados y que "están presos, condenados".

