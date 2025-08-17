La potente reflexión de Karen Paola frente a las críticas: "Antes de opinar de mi vida, que se ocupen de vivir la de ustedes"

17 ag. 2025 - 18:15 hrs.

Este año Karen Paola se ha tenido que enfrentar intensamente al escrutinio público tras diversas polémicas en las que se ha visto envuelta, las cuales han ocasionado que reciba comentarios en redes sociales tanto apoyándola como criticándola.

La última ola de críticas que recibió fue tras haber publicado un mensaje de amor hacia su exmarido, Juan Pedro Verdier, con quien anunció su separación a comienzos del 2025 y que ahora ha estado viviendo un buen momento tras su paso por un reality.

El pasado sábado la cantante compartió una reflexión sobre los comentarios en redes sociales, llamando a sus críticos a "que se ocupen de vivir la vida de ustedes". "Es increíble, pero ya nada me sorprende", expresó.

La reflexión de Karen Paola

A través de sus historias de Instagram, Karen Paola manifestó: "No le pidan a una persona que está rota que tome buenas decisiones, porque antes debe aprender a mirarse profundamente y dar cuenta que es lo que necesita para sanar en su vida, para descubrir que quiere y quién es realmente sin cargas".

"Y es recién ahí que empezamos a aprender cómo se toman las decisiones correctamente, porque es en esa etapa de la vida en la que se sabe lo que realmente le conviene a uno. Antes de eso, solo buscamos encajar, buscamos que nos acepten, que nos quieran, que nos vean... y así, lógicamente, nadie puede hacer bien las cosas", aseveró.

En ese sentido, sentenció que "antes de opinar de mi vida y que debo o no hacer con ella, es importante que se ocupen de vivir la de ustedes".

"Juzgar vidas ajenas que no han vivido, por más expuestas que estas hayan sido, no las conocen en un 100% y no les da el derecho de lapidar con comentarios tan tajantes como si hubiesen pasado por esas vidas en primera persona", señaló.

"A todos aquellos que lo hacen, quizá sin siquiera darse cuenta, les digo que no es normal y es bueno hacer el cambio de chip. Todos hemos caído en eso alguna vez, lo importante es recapacitar y reconocer el error para después no volver a cometerlo", cerró.

