"Ningún psicólogo me dio tu diagnóstico": Karen Paola recibe odiosos comentarios tras declaración de amor a Juan Pedro

Lejos de cautivar a todo el mundo virtual, Karen Paola fue blanco de críticas por gran parte de los internautas por haber publicado un mensaje de amor hacia su exmarido, Juan Pedro Verdier, con quien anunció haberse separado a comienzos del 2025.

Y es que Juan Pedro, quien hace varios años se encontraba alejado del mundo de la televisión, regresó a la pantalla chica este 2025 a un reality, al cual entró completamente soltero. Su personalidad llamó la atención y nuevamente lo pusieron en la palestra mediática.

Karen responde a las críticas

Es por lo anterior que muchos creen que el "timing" de haber posteado este mensaje lleno de amor no fue casualidad, y acusaron a Karen de querer colgarse del buen momento que está pasando Juan Pedro. Ella se defendió y respondió con firmeza algunos comentarios en los que fue criticada.

"Él es luz, ella es oscuridad. Déjalo libre, merece ser amado", escribió una internauta, respondiéndole Karen, "tú no me conoces y aunque no me conoces deberías saber que todos somos luz. Algunos les cuesta sacarla porque fueron dañados y otros, a pesar de sus daños, brillan igual".

Respuesta de Karen Paola

Otra persona le escribió, "show mediático", ante lo que Karen se defendió diciendo, "no, sentimientos. No reflejes en mí lo que tu corazón quiere ver".

Respuesta de Karen Paola

"Valóralo, cuídalo, no le hagas daño. Él es una gran persona, no lo minimices", fue otro mensaje que recibió Bejarano, contestando ella, "nunca le haría daño a Juan, jamás. Creo que es una persona a la cual siempre he respetado y nunca le faltaría el respeto porque sé que tiene valores que además de ser hemosos, son intachables como los míos".

Respuesta de Karen Paola

Hubo uno que se aventuró a darle un diagnóstico médico a Karen. "Hay un desorden emocional y dependencia y toxicidad tremenda en esto... que no se debe normalizar", le dijeron a la cantante, a lo que ella replicó, "yo he estado en terapia y nunca, ningún psicólogo ni psiquiatra me dio tu diagnóstico. ¿Dónde atiendes?".

Respuesta de Karen Paola

