"Sigues siendo el único": Karen Paola declaró todo su amor a Juan Pedro Verdier en emotivo posteo de Instagram

La cantante Karen Paola declaró todo su amor a Juan Pedro Verdier en una emotiva publicación de Instagram, dando a entender que está dejando atrás la separación matrimonial que ambos protagonizaron a comienzos de este 2025, tras más de 2 décadas juntos.

En la publicación aparecen una serie de imágenes de ambos y también de su hijo, Guillermo, tomadas tanto por Juan Pedro como por Karen, en la que están retratados en diferentes momentos de su vida.

La emotiva declaración de Karen a Juan Pedro

"Sigues siendo el único, mis ojitos de pradera. Estas fotos las sacó él (y las de él las saque yo), con una cámara análoga porque le gustan los recuerdos en papel", partió escribiendo Karen en la larga descripción del posteo.

Luego agregó, "confío en los tiempos de Dios. Nada real puede ser amenazado y lo nuestro siempre ha sido real y puro. He podido trabajar en mí durante este tiempo que he estado sola, y me he hecho cargo de mochilas que no me pertenecían, pero eran parte de mi familia y venían siendo cargadas por generaciones".

En esta línea agregó que "gracias a Dios pude ver más allá y hoy como familia, estamos todos sanando vínculos y heridas que no debíamos dejar que nos separaran del amor que sentíamos por el otro, que al final es lo más importante. Todos estamos a tiempo de darnos cuenta de que la única separación que tenemos con Dios, es la del amor verdadero".

Karen Paola y Juan Pedro

Al cierre dejó una reflexión en la que nuevamente hace alusiones al credo que profesa. "Mientras no seamos capaces de perdonarnos y perdonar a los que han sido parte de nuestra historia, no podremos amarnos bien y si no podemos amarnos, no podemos estar cercanos a Dios. Esa es nuestra única misión", finalizó.

Si bien muchos comentarios fueron valorando el enorme amor que se tienen, otros cuestionaron a Karen por escribir esta declaración justo en el momento en que Juan Pedro está siendo uno de los grandes protagonistas de un reality de televisión, captando, luego de años, gran atención de las cámaras de la televisión.

"Las personas brillan solas. Él es luz y siempre lo ha sido. Solo que ustedes nunca lo miraron. Ahora lo ven. Dejen de culparme a mí", escribió en un comentario dedicado a todos quienes la han cuestionado.

