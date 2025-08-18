DJ Isa entregó detalles de la infidelidad de Karol Lucero: "Había un coqueteo"

18 ag. 2025 - 12:12 hrs.

Este fin de semana nuevamente Karol Lucero, más conocido como Karol Dance, nuevamente estuvo en el centro de la polémica, por una infidelidad que cometió con una conocida DJ oriunda de la región del Biobío, llamada Ilaisa Henríquez, "DJ Isa".

En conversación con un programa de CHV, Ilaisa reveló detalles del encuentro sexual que tuvo con Karol Lucero, el cual él reconoció mediante redes sociales, acusando a la DJ de querer contar su historia para obtener popularidad.

El relato de Ilaisa

En el programa, Henríquez contó que hace tiempo conversaba con Karol Lucero, e incluso, fue colaboradora de "Like Media", el medio de comunicación que tiene él bajo su propiedad.

Conversaban de diferentes temas, tanto laborales como personales. En una conversación de esta índole, ella le comentó que nunca había tenido una experiencia sexual con un hombre, ya que siempre había tenido parejas mujeres, reconociendo la curiosidad de estar con alguien del sexo opuesto.

"Fue hace dos semanas, yo conversaba con Karol hace bastante tiempo (...) colaboré un poco en el canal (Like Media), reemplazaba a mi amigo, el sonidista. Lo cubrí un par de días. Ahí empezamos a hablar mucho más. Había un coqueteo, pero no había pasado nada hasta ese minuto", indicó.

Ilaisa

Tras el encuentro sexual, que ocurrió hace algunas dos semanas, Ilaisa reveló que en esa conversación el animador de televisión "me mencionó que estaba con otras chicas".

Propuesta de pagar píldora a medias

La relación sexual fue sin protección, por lo que una vez que fue consumada, Karol le pidió que se tomara la pastilla del día después, que permite interrumpir el embarazo. Él cotizó el fármaco, que asciende a 8 mil pesos, y le ofreció que lo pagaran a medias, transfiriéndole 4 mil pesos.

Ella aceptó el ofrecimiento pero finalmente no se tomó la pastilla, por lo que no descarta un eventual embarazo. "Es muy pronto saber si estoy o no estoy. La responsabilidad es mía y no le diría nada", finalizó.

Todo sobre Famosos chilenos