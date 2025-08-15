Daniela Aránguiz sube románticos videos con Cuco Cerda en concierto: "Vamos a bailar una bachatita"
- Por Nicolás Escárate
Lleno de famosos estuvo el Movistar Arena este jueves 14 de agosto, debido al concierto del cantante colombiano Manuel Turizo. De público, en las primeras filas, estuvo una de las nuevas parejas del espectáculo chileno: Daniela Aránguiz y Jose Manuel "Cuco" Cerda.
Fue ella quien subió registros a su cuenta de Instagram una vez que llegaron al recinto de eventos. En la primera historia aparece mostrando una panorámica general previa al espectáculo, mostrando de inmediato que estaba acompañada de Cuco.
Un romántico concierto
"Ya estamos aquí, miren, en el Movistar con mi Josecito. ¿A quién estamos esperando?", le preguntó Daniela a Cuco, quien le contestó "a Manuel Turizo. Vamos a bailar una bachatita, de acá para allá, como que no quiere la cosa", pasando luego a mostrar sus pasos de este baile.
Luego posteó videos cuando Manuel Turizo ya estaba sobre el escenario, disfrutando ella en el público junto a su pareja. Los dos bailaron abrazados, con ella recibiendo besos por la espalda de parte del joven de 29 años.
Los dos se dieron el tiempo de jugar frente a la cámara mientras el cantante interpretaba "Desconocidos", justo en la parte en la que dice, "apenas somos dos desconocidos con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase".
El momento más romántico fue cuando Cerda le entregó un corazón a Daniela, el cual él mismo hizo de manera improvisada con confeti rojo que fue lanzado en el espectáculo de Turizo.
