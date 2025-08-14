"Tiene un problema espantoso con las chicas sexys": Adriana Barrientos se lanza sin filtros contra Daniela Aránguiz

14 ag. 2025 - 15:29 hrs.

Sin filtros fue el ataque de Adriana Barrientos a Daniela Aránguiz, a raíz del ataque que esta última hizo a la periodista María Paz Arancibia, quien saltó a la fama en 2024 por ser una de las pocas reporteras de prensa que, de forma paralela a su trabajo, abrió un perfil en una plataforma de venta de contenido para adultos.

Resulta que Daniela con María Paz trabajaron juntas a fines del 2024, y la experiencia de esta última, de acuerdo a sus propios dichos, no fue de lo mejor, echándole la culpa a Aránguiz de la mala experiencia que tuvo durante el programa.

La defensa de Adriana a María Paz

Y quien salió a respaldar a Arancibia fue nada más ni nada menos que Adriana Barrientos, examiga de Aránguiz, quien olvidó el vínculo que alguna vez tuvo con la "cara de cuica" y no le tembló la voz para atacarla.

"Es la ley del embudo, porque resulta que desde el día uno que tú entraste, desde el día número dos, Daniela Aránguiz que tiene un problema espantoso con el tema de las chicas sexy sensuales", indicó, en referencia al perfil de venta de contenido para adultos que tiene Arancibia.

Adriana Barrientos

¿Por qué tendría un problema con las chicas sexys? Adriana justificó sus dichos indicando que la tirria que tendría Daniela contra ella es "porque el marido (Jorge Valdivia) es un adicto tremendo a las curvas de las mujeres, es un adicto a las fotos de las mujeres, es un adicto, pero tremendo a lo que es todo sensualidad, tiene un problema y un trauma espantoso en la cabeza".

"Ella podía atacarte constantemente a ti por ser una mujer guapa, por verte atractiva, por verte estupenda, y tú no pudieras hacerle una pregunta, o sea, esos niveles de sensibilidad, o sea, totalmente disparejo", cerró.

