"Planeado tenía ocultarlo y llegué yo": Ilaisa Henríquez responde a acusaciones de Karol Lucero de haber planificar affaire

Si bien Karol Lucero reconoció haberle sido infiel a su esposa con Ilaisa Henríquez, una DJ oriunda de Concepción, el comunicador se defendió acusando a la joven de haber orquestado el encuentro como una estrategia para obtener beneficios económicos y notoriedad mediática.

La noche del domingo, Ilaisa asistió al programa Primer Plano para contar su verdad. Según relató, el affaire ocurrió hace dos semanas cerca de las oficinas de Like Media, y sorprendió al afirmar que existe la posibilidad de que esté embarazada.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer respondió a una ronda de preguntas sobre el tema. En este contexto, comentó las declaraciones de Karol, asegurando que no tuvo intención de involucrarse con él y que, por el contrario, habría sido el exchico "Yingo" quien se lo propuso.

"En Like hay cámaras con audio, si dice que es planeado le invito a mostrar los audios de ese día, a ver quién planeó y a quién le nació la idea. Veamos quién realmente planeó el encuentro. No creo que tenga problemas si es una persona trasparente", aseveró.

En otra publicación, fue más tajante aún. "Según él todo planeado, jajaja. Planeado tenía ocultarlo y llegué yo, lo siento. Karol no intentes quedar como víctima, como que caíste en una trampa", lanzó, insistiendo en que hay evidencia que respaldan su versión.

En la misma línea, se dirigió directamente al animador, desafiándolo a que pruebe sus dichos: "Muestre el audio de Like y videos, cero atado. Veamos quién hizo todo y todo lo que dijiste extra de más chicas, un beso. Pero conmigo el papel de víctima no".

Ante los cuestionamientos por haber estado con Karol sabiendo que estaba casado, Ilaisa contestó: "Para mí una persona que dice 'sí, me casé, pero tú sabes cómo me porto', y lo veo haciendo de todo y el mismo contando cositas, para mí esa persona no está casada".

