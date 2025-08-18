Excarabinera y DJ: ¿Quién es Ilaisa Henríquez, la joven con la que Karol Lucero fue infiel a su esposa?

18 ag. 2025 - 13:55 hrs.

Un escándalo de proporciones salió a la luz este fin de semana y el protagonista es Karol Lucero. El comunicador reconoció que le fue infiel a su esposa Francisca Virgilio con Ilaisa Henríquez, una DJ conocida como Isi Glock.

La confirmación de este affaire se dio luego de que Henríquez asistiera al programa Primer Plano, donde relató los detalles del encuentro íntimo que tuvo con el exchico "Yingo". La joven explicó que decidió contar su versión tras ser acusada de "mitómana" y de buscar fama.

¿Quién es Ilaisa Henríquez, la joven con la que Karol Lucero fue infiel a su esposa?

Ilaisa Henríquez Sanhueza, de 26 años, es oriunda de Concepción. Es influencer y actualmente se desempeña como DJ en diversos eventos, autodenominándose "la bandida de la guaracha", un género musical que está de moda entre las generaciones más jóvenes.

Ilaisa Henríquez/Instagram

Lo que no muchos saben es que en el pasado Ilaisa estuvo ligada a Carabineros de Chile, institución de la que fue dada de baja en 2023. En ese entonces, denunció haber sido testigo de malas prácticas y víctima de abuso sexual.

"Me aburrí del silencio y creo que es momento de hablar sin tapujos, contar a detalles el acoso que he sufrido hace varios meses. Abuso por parte de quienes fueron mis compañeros en Carabineros de Chile, padres de familia que me ofrecían dinero para acostarme con ellos y ante mi negativa se me enjuiciaba, ver cómo se abusaba de poder ante el comercio ambulante y detenciones", señaló en redes sociales.

Ilaisa Henríquez

Posteriormente, su expareja, Nicole Medina, compartió una funa contra Ilaisa, asegurando que su relato era falso y que su verdadero objetivo era figurar en los medios. Además, la acusó de abuso psicológico e incluso de inventar que padecía cáncer.

Volviendo al presente, la exuniformada contó que conoció a Karol Lucero mientras trabajaba como colaboradora en su productora, Like Media. El animador, por su parte, aseguró que Ilaisa planeó todo para sacar réditos económicos de esta situación.

Todo sobre Famosos chilenos