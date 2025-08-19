"Me admitió sus mentiras": Excarabinera que tuvo affaire con Karol Lucero es acusada de haber fingido cáncer

19 ag. 2025 - 00:20 hrs.

El nombre de Karol Lucero volvió a acaparar titulares este lunes luego de que se revelara un affaire con la DJ Ilaisa Henríquez, conocida como Isi Glock. No obstante, la también exfuncionaria de Carabineros, debió enfrentar además una grave acusación por parte de su expareja.

Una denuncia hecha por la DJ Nicole Medina, expolola de Ilaisa, resurgió en redes sociales luego de que la excompañera de Karol Lucero apareciera en televisión para hablar de su affaire con el exchico Yingo.

"La relación se comenzó a desgastar, hubo malos tratos psicológicos y amenazas constantes, a tal punto que llegó a intervenir mi teléfono y mi computador (...) El tiempo pasaba y su necesidad de mantenerme atada era mayor, inventando enfermedades crónicas y modificando incluso exámenes médicos para validar su estado crítico", relató Medina en una publicación compartida hace tres meses.

De acuerdo al testimonio de Nicole, la excarabinera primero aseguró haber sido diagnosticada con anemia. "Una vez que la anemia pasó a segundo plano, me comentó que comenzó con un CÁNCER, lo sufrí a su lado y acompañé en el proceso de la enfermedad", agregó.

No obstante, la mentira de Ilaisa levantó rápidamente sospechas en su círculo más cercano. "Mis amigos y familia me hacían ver la poca coherencia en su relato: quimioterapias cada tres días o incluso sesiones en las que iba manejando sola, duraba 30 minutos y estaba mejor, volviendo sola. La mentira escaló a tal punto que se comenzó a sacar las cejas para decirme que esto era causa de la enfermedad", señaló Medina.

Finalmente, la mujer indicó que optó por terminar su relación con Ilaisa, quien luego reconoció haberla engañado sobre sus enfermedades. "Mientras vivía con una amiga, fui contactada para retomar la relación, me prometió que había cambiado y que estaba en terapia (...) En esa misma conversación me ADMITIÓ sus mentiras: nunca tuvo cáncer y solo lo hizo para tener más de mi atención", contó Nicole.

Al respecto, este lunes, Ilaisa Henríquez contestó: "Cuento antiguo ya, creo que eso ya está explicado. Asumí un error de adelantarme en un pronóstico médico y lo hablé con mi ex y su familia y ahí quedó. Ahora si se quiere seguir agarrando de eso en este momento, encuentro que estamos mezclando peras con manzanas, por lo demás me denunció y su causa archivada".

Todo sobre Famosos chilenos