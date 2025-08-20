"Él siempre ha sido correcto": Suegra de Karol Lucero rompe el silencio en medio de escándalo de infidelidad

20 ag. 2025 - 00:10 hrs.

Cecilia Virgilio, madre de Francisca Virgilio y suegra de Karol Lucero, rompió su silencio luego de que el exchico Yingo reconociera haberle sido infiel a su esposa con la DJ y excarabinera Ilaisa Henríquez, conocida artísticamente como "DJ Isi Glock".

Cabe recordar que Karol y Virgilio contrajeron matrimonio en octubre del año pasado con una mediática ceremonia que tuvo a varias figuras de la farándula local entre sus invitados.

"Él siempre ha sido correcto"

Este martes, en conversación con el programa "Que te lo digo" de Zona Latina, Cecilia rompió su silencio y entregó detalles acerca de cómo su hija está enfrentando esta crisis matrimonial. "Está bien y tranquila, con apoyo de su familia. No pasa nada tan grave. Acá nadie se está muriendo, no es una enfermedad terminal. Mi hija tiene abuelos, hermanos y mamá", contó.

En ese mismo tono, Cecilia enfatizó en el carácter y fortaleza de Francisca en medio del escándalo mediático que significó el affaire de Karol e Ilaisa. "Todo estará bien. Mi hija es madura, fuerte y muy bien criada. Todo esto va a pasar", agregó.

Al ser consultada sobre el futuro del matrimonio entre su hija y el empresario, Cecilia evitó referirse a los rumores de separación que rondan a la pareja. Sin embargo, defendió a su yerno y dejó entrever que aún mantiene una buena relación con él.

"Con mi familia él siempre ha sido correcto. Él es mi yerno, no puedo hablar mal de él. Es familia él también", concluyó Cecilia.

