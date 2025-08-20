Fran Virgilio realiza su primera declaración tras conocerse que fue engañada por Karol Lucero

20 ag. 2025 - 09:02 hrs.

La esposa de Karol Lucero, Fran Virgilio, quien fue engañada hace algunas semanas por el animador con la DJ Ilaisa Henríquez, alzó la voz luego que se supiera todo el escándalo que protagonizó su marido, que ha acaparado portadas y programas de televisión.

Cabe destacar que la infidelidad de Karol con Ilaisa no es un rumor, sino algo confirmado por ambas partes. El locutor radial se vio obligado a reconocer el affaire, luego que la DJ lo comentara primeramente a través de sus redes sociales.

"Estoy muy afectado, asumo mi error, la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí, estoy seguro que esto lo planeó para salir en TV porque le van a pagar", dijo Karol Lucero a Paula Escobar, en un mensaje que ella leyó de manera íntegra, sin quitar ni agregar nada.

¿Qué dijo Fran Virgilio?

A través de su canal de difusión de Instagram llamado "Besties", Fran Virgilio, quien no había expresado ninguna reacción ante la noticia, decidió salir al paso con un escueto mensaje de agradecimiento a sus fans que se han preocupado por ella.

"Gracias. Que todo el amor que me mandan, vuelva a ustedes multiplicado", escribió la joven, casada con Karol hace casi un año, recibiendo miles de reacciones de parte de sus seguidores.

De acuerdo a Cecilia Gutiérrez, a raíz de esta situación vivida, Fran Virgilio decidió separarse de Karol, dándole una semana para que saque las cosas del departamento que comparten juntos en la zona oriente de la capital.

