Haciendo referencia a Karol Lucero: El recordatorio del Gobierno sobre la "pastilla del día después"

20 ag. 2025 - 16:23 hrs.

Durante el pasado domingo 17 de agosto, la DJ Ilaisa Henríquez reveló a través de un programa de televisión que tuvo un encuentro sexual sin protección con Karol Lucero, más conocido como "Karol Dance", en oficinas de la empresa de comunicaciones del animador.

Una de las declaraciones que llamó la atención de Ilaisa, además de haber destapado la infidelidad, fue que Karol, al otro día del encuentro, la llamó insistentemente por teléfono para pedirle que se comprara la pastilla anticonceptiva de emergencia, popularmente llamada "píldora del día después".

Ministerio de la Mujer ingresó a la polémica

Según sus dichos, emitidos en CHV, le prometió a Karol que sí la tomaría, pero finalmente no lo hizo. "Le dije que sí, me la iba a tomar, y me dijo ‘mira, esta es la pastilla, esta es la caja y te la envío a tu domicilio y te transfiero la mitad'", expresó.

La frase "te transfiero la mitad" del fármaco causó revuelo en las plataformas, e incluso, en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que junto a otras carteras gubernamentales lanzó una gráfica informativa sobre la pastilla, recordando que esta se entrega de forma gratuita en recintos asistenciales públicos.

"¿Te piden ir a medias? Recuerda que en la atención primaria de salud, la píldora del día después es gratis", indicaron, agregando en la descripción, "la salud sexual y reproductiva de las mujeres es importante. Recuerda que puedes encontrar los Centros de Salud Familiar (CESFAM) de tu comuna en Salud Responde".

La publicación obtuvo cerca de 30 mil "me gusta" y cientos de comentarios de parte de seguidores de las diferentes cuentas de Gobierno, quienes rápidamente entendieron el contexto temporal de la gráfica publicada.

Todo sobre Famosos chilenos