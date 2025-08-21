"Vamos soltando las cámaras": DJ Isi desmiente a Karol Lucero y afirma que se grabó con más mujeres estando casado

21 ag. 2025 - 00:00 hrs.

Karol Lucero continúa en el centro de la polémica tras revelarse su affaire con Ilaisa Henríquez, conocida en el ámbito musical como DJ Isi Glock. Si bien el exchico Yingo reconoció haberle sido infiel a su esposa, Fran Virgilio, entonces aseguró que se trató de un error de "solo una vez".

Sin embargo, este miércoles Ilaisa aprovechó sus redes sociales para desahogarse y desmentir la versión de Karol, afirmando que se habría involucrado con más mujeres en el último tiempo. "Yo siento que lo que estoy contando no es nada para todo el escándalo que se podría armar", inició escribiendo la excarabinera.

"No fui ni la primera ni la última"

Las declaraciones de DJ Isi se dieron luego de que un seguidor le comentara "Ya cuenta todo mejor" a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Allí, la artista lanzó sus dardos en contra del dueño de la empresa Like.

"¿Chicas arsmate en el canal? ¡Ay por favor! Si no fui ni la primera ni la última que se hizo presente en ese canal por toda tu galería de videos que mostraste", arremetió Ilaisa.

Cabe recordar que junto con reconocer su affaire con Karol Lucero, la DJ comentó que el exlocutor radial filmó su encuentro con las cámaras de seguridad presentes en la oficina del canal. De esta forma, Isi aseguró que el exchico Yingo también grabó encuentros con otras mujeres estando casado.

"Así que vamos soltando las cámaras y exponiendo todo lo que hablabas para que digas que yo planeé, o lo sueltas tú o lo suelto yo", concluyó Ilaisa en su mensaje.

