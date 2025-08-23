"Me da vergüenza mirar a mi mamá": Karol Lucero desmiente estar viviendo con su madre tras confirmar infidelidad a su esposa

23 ag. 2025 - 01:43 hrs.

En un nuevo capítulo del estelar de farándula de Mega, Only Fama, Karol Lucero conversó con José Antonio Neme y Fran García-Huidobro sobre su infidelidad hacia su esposa Francisca Virgilio, en la que está involucrada la DJ Ilaisa Henríquez.

El animador abordó la polémica de la semana y pese a que no ahondó en los detalles de su situación actual con su esposa, sí conversó sobre otros temas.

Karol aclaró que no se encuentra viviendo con su mamá, algo que se había rumoreado hace algunos días, pues aclaró que sigue viviendo en su departamento y que Fran está con una amiga.

¿Qué dijo Karol Lucero?

Es más, el exYingo, señaló que no ha visto a su madre, que solo ha conversado con ella vía telefónica por una particular razón.

"A mí me da vergüenza mirar a mi mamá, me da vergüenza mirar a la mamá de Fran, a mis cuñadas, a la propia Fran, porque lo que hice no condice con lo que estábamos hablando, con lo que esbocé en el matrimonio, con el esfuerzo que tuvimos en prepararlo, en todos los detalles que hemos estado haciendo", precisó Karol.

Sobre lo mismo, el influencer se mostró afectado a punto de quebrarse y declaró que, "es algo que me cuesta hablarlo, porque le fallé a las personas que quiero, le fallé a la Fran, no sé cómo enfrentarlo con su abuela, con su mamá, sus hermanas, con mi propia mamá".

Finalmente, Fran García-Huidobro le preguntó a Karol sobre por qué no aprovechaba de apoyarse emocionalmente en su madre en este momento.

"Eso es lo que me ha dicho igual ella, pero es que no son los valores con los que me crió. Ustedes me están hablando de situaciones que yo ya he vivido muchas, hace mucho tiempo, que son las funas, y ella era la persona que en silencio siempre estuvo conmigo ahí, apoyándome, abrazándome sin decir ninguna palabra, y saber que a esa persona, en un acto estúpido, el 7 de agosto, le fallé, fallé en mentirle, en engañarla, es algo que me tiene destruido, y es algo que no corresponde, es algo que no debería haber hecho", conluyó.

