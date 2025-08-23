"A ti lo que te falta...": El duro análisis de José Antonio Neme a Karol Lucero por infidelidad a su esposa

23 ag. 2025 - 09:15 hrs.

En un nuevo capítulo del estelar de farándula de Mega, Only Fama, Karol Lucero conversó con José Antonio Neme y Fran García-Huidobro sobre la infidelidad hacia su esposa Francisca Virgilio, en la que está involucrada la DJ Ilaisa Henríquez.

El animador abordó la polémica de la semana y pese a que no ahondó en los detalles de su situación actual con su esposa, sí conversó sobre otros temas.

Al momento de reflexionar sobre sus hechos, Karol meditó en lo que lo llevó a engañar a su esposa, por lo que fue interrumpido por Neme, quien analizó su caso.

¿Qué le dijo José Antonio Neme a Karol Lucero?

"¿Sabes lo que falta aquí y a ti lo que te falta?, primero, es mucha madurez. Eso dalo por descontado, eso no se compra, no se encarga a ninguna empresa de automóviles. Eso se consigue con muchos golpes y probablemente este es uno", comenzó José Antonio.

"Ojalá de algo te sirva caerte en esta piscina sin agua. Y en segundo lugar, creo que te falta responsabilidad afectiva, viejo. Tú conocías ese concepto, ¿no?", agregó.

"Cuando uno está en una relación con otro, uno es responsable afectivamente por el otro. Uno tiene que pensar siempre en cómo el otro se siente, si no, es imposible establecer una relación medianamente sana. O sea, tú necesitas responsabilizarte por cómo se siente la otra persona, así como la otra persona se responsabiliza por ti", concluyó Neme.

Todo sobre Karol Lucero