Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

"No siempre está contento el corazón": Denise Rosenthal trae de vuelta a la "Feña" con curioso mensaje

Denise Rosenthal sorprendió a sus seguidores al traer de vuelta a la "Feña" de la clásica serie interactriva "El Blog de la Feña", emitida entre 2008 y 2009 por Canal 13.

La cantante hizo un guiño a la exitosa serie en una publicación en TikTok, donde aparece cantando una estrofa de la canción "Si tú me quieres", desencadenando la nostalgia de los fans.

Lo más visto de Tendencias

El video de Denise Rosenthal recordando a la Feña

En el video, que suma más de 40 mil likes en TikTok, la artista se grabó en modo selfie con la canción de fondo haciendo llamativas muecas.

Ir a la siguiente nota

Un extracto del conocido tema musical dice: "Tal vez lo que me tocó no es lo que yo quería y no siempre está contento el corazón. Creo que debo entender que es parte de la vida, no todas las cosas tienen su solución".

El registro fue acompañado de un mensaje de Rosenthal: "La Feña siempre lo supo... Recuperando 1/4 de la personalidad que tenía por esos años".

@deniserosenthal

🙄😅 La Feña una adelantada de la época siento o que? .. Lol

♬ Si tú me quieres - Denise Rosenthal

La semana pasada, la cantante estuvo en la palestra debido a que su expareja, Camilo Zicavo, anunció que se convertirá en padre con la actriz Daniela Pérez. Unos días más tarde, Rosenthal lanzó el videoclip de su nuevo single, "Rueda de las emociones", que ya tiene más de 22 mil visualizaciones en YouTube.

Todo sobre Famosos chilenos

Leer más de

Notas relacionadas