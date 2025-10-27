Revelaron las iniciales de los nombres de su hija: Así fue el baby shower de la bebé que esperan Ignacia Antonia y AK4:20

27 oct. 2025 - 14:32 hrs.

El pasado fin de semana, la influencer Ignacia Antonia celebró el baby shower de su hija, fruto de su relación con el cantante urbano Bastián D’Amonte, conocido artísticamente como AK4:20, cuyo nacimiento esperan para mediados de diciembre.

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió varios registros del evento familiar, donde el color rosa se convirtió en el protagonista de la decoración. La temática estuvo inspirada en cuentos de hadas y princesas, con un panel central en forma de castillo.

También se podían ver figuras de princesitas, coronas, carruajes y lazos rosados. En la mesa principal destacaba la torta, acompañada de dulces como muffins en tonos pasteles. En el piso, colocaron grandes cubos con letras confirmaban la palabra "BABY".

La creadora de contenido eligió un vestido rosa de lanilla para la ocasión, mientras que Bastián optó por un conjunto negro de pantalón y chaqueta, con detalles en rosa, incluidos algunos logos con la letra "A", la inicial del nombre que llevará su bebé.

En el carrusel de fotos que Ignacia compartió en su feed escribió: "Baby shower AI", revelando que esas serán las iniciales del primer y segundo nombre de la pequeña. Esto despertó la imaginación de sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre combinaciones como Aurora Isabella o Amelia Ignacia, entre otras, que los futuros padres podrían haber elegido.

La pareja no reveló más detalles sobre su elección. Lo que sí aclaró Ignacia días atrás es que no mostrará el rostro de su bebé en redes sociales, una decisión que ha sido respetada por sus seguidores.

