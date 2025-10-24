"¿Vas a mostrar la carita del bebé?": Ignacia Antonia aclara su postura tras cuestionamientos de sus seguidores

24 oct. 2025 - 18:02 hrs.

Ignacia Antonia está a pocos días de cumplir ocho meses de embarazo y ya comienza a prepararse para la llegada de su primera hija, fruto de su relación con el cantante urbano Bastián D’Amonte, conocido artísticamente como AK4:20.

En esta etapa, la creadora de contenido ha debido tomar decisiones importantes, entre ellas, si mostrará o no el rostro de su bebé. Este tema ha generado debate entre sus seguidores: mientras algunos apoyan que comparta libremente su maternidad, otros opinan que debería resguardar la privacidad de la niña y evitar posibles riesgos.

Ignacia Antonia revela si mostrará o no el rostro de su bebé en redes sociales

Este jueves, la joven compartió un video en el que bailaba un trend de TikTok, luciendo su pancita de embarazo. En la sección de comentarios, una seguidora aprovechó la instancia para preguntarle directamente su postura: "¿Vas a mostrar la carita del bebé?".

Ignacia optó por contestar la duda y aclaró con un simple "nop" que no tiene intención de compartir contenido en el que exponga el rostro de su hija. Aunque su respuesta generó una ola de reacciones, no profundizó en las razones detrás de esta decisión.

Ignacia Antonia/Instagram

Gran parte de sus seguidores comprendieron su punto de vista y bromearon pidiéndole que al menos les dé algunas pistas sobre cómo será físicamente su hija. "Entiendo tus razones para no mostrar a la bebé, pero ¿podrías considerar decir de quién sacó sus ojitos?, plis", decía uno de los mensajes.

Ante estos comentarios, la tiktoker se lo tomó con humor y simplemente respondió: "jajaja qué risa".

Cabe destacar que, en una reciente dinámica de preguntas y respuestas, Ignacia reveló que el parto podría tener lugar a mediados de diciembre. Actualmente, se encuentra enfocada en los preparativos de su baby shower, instancia en la que podría entregar más novedades.

