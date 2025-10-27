Nicolás Solabarrieta explica las verdaderas razones del quiebre entre Iván Zamorano y su padre: "La gota que rebalsó el vaso"

27 oct. 2025 - 13:45 hrs.

Uno de los momentos más reveladores en lo que va del reality "El Internado" ocurrió cuando Daniella Campos destapó los detalles del quiebre en la amistad entre Fernando Solabarrieta e Iván Zamorano, conflicto que, según relató, también involucró al hijo del periodista, Nicolás Solabarrieta.

Campos aseguró que la enemistad se originó cuando Zamorano le ofreció ayuda a Solabarrieta para impulsar la carrera de su hijo en el fútbol. Sin embargo, esa promesa nunca se concretó y el joven terminó perdiendo otras oportunidades al confiar en que el exfutbolista cumpliría su palabra.

Nicolás Solabarrieta explica las verdaderas razones del quiebre entre Iván Zamorano y su padre

En este contexto, el propio Nicolás decidió romper el silencio y aclarar cómo fueron los hechos en diálogo con Alfombra Roja. "Es lamentable que Daniella se quede con esa información que es supervaga, porque en estricto rigor sí es cierto que pasó, que Iván, en su momento, cuando yo estaba jugando en Estados Unidos, ofreció su ayuda", afirmó.

Asimismo, confirmó que en ese entonces "tenía unas ofertas para explorar en otros clubes", pero las perdió por esperar la ayuda de "Bam Bam". En este sentido, señaló que "las otras ofertas por el tiempo se cayeron y pasó eso", lo que aumentó la molestia en su entorno familiar.

El exchico reality aclaró que este episodio fue solo "la punta del iceberg" de una serie de situaciones que gatillaron el distanciamiento y defendió la postura de Fernando: "Siento que mi papá siempre ha sido una persona muy leal con sus amigos, muy de acompañar, muy de apoyar, muy de si tiene que dar la pelea por sus amigos, hacerlo, y que él no sintió esa reciprocidad en esta amistad".

También destacó que este conflicto no influyó en su decisión de dejar el fútbol: "La razón de cuando yo decidí dejar de jugar no fue por este motivo en particular (…) no es que mi carrera se estancó por eso, sino que simplemente provocó que mi papá tomara la decisión de decir que ya no siento que la amistad sea igual para ambos lados".

Al ser consultado sobre si creía que Iván no había sido leal con su padre, Nicolás contestó que "es una respuesta que te tendrá que dar mi papá, no me corresponde a mí decir algo así; efectivamente, la amistad entre ellos dos y el que quiera aclarar eso será él".

"Como Daniella mencionó mi nombre, mencionó que prácticamente la razón era yo; obviamente, yo digo que no, que no es así, que ella contó una situación puntual, pero sí me parece que la contó de una manera muy vaga, con muy poca información, porque en estricto rigor eso fue la gota que rebalsa el vaso de algo que venía ocurriendo mucho antes", remarcó.

