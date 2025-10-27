"Me pagaron con la misma moneda": Kanela revela que una de sus canciones más famosas estuvo inspirada en una infidelidad

27 oct. 2025 - 12:55 hrs.

Héctor Muñoz, conocido como Kanela en el mundo de la música, conversó con Pamela Díaz en su programa "Sin Editar", donde no solo dio detalles de su trabajo, sino también de su vida personal.

En medio del diálogo, la animadora le preguntó si le habían sido infiel, algo que el cantante no negó y en lo que más tarde profundizó, haciendo una impactante revelación sobre una famosa canción de su autoría.

La impactante revelación de Kanela

Al consultarle si le habían sido infiel, Kanela respondió: "Me han sido infiel". En esa línea, y con tono de humor, sugirió que ha sufrido "más que cantante de cumbia".

De hecho, Kanela reveló que el tema "Debería odiarte" de Noche de Brujas estuvo inspirado "por una dama, porque yo me fui en el alcohol, y el tecladista me miraba y se quedó pegada con el 'dime como lo haré'".

Kanela en su entrevista con Pamela Díaz

Sin embargo, el cantante admitió que él la había engañado previamente: "Siendo sincero, yo primero fui infiel, y me pagaron con la misma moneda".

La actual pareja de Kanela es Susan Zúñiga, que tiene poco más de 7 mil seguidores en redes sociales y aparece en varias fotografías con el artista chileno.

