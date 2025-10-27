Flor de Rap aclara su detención tras ser sorprendida en vehículo con encargo por robo: "Nunca pensamos que sería capaz"

27 oct. 2025 - 11:36 hrs.

Luego de ser detenida el pasado sábado mientras se trasladaba a bordo de un vehículo con encargo por robo, la cantante urbana Ángela Lucero, más conocida como Flor de Rap, emitió un comunicado en redes sociales para aclarar los hechos.

La detención ocurrió en la comuna de Ñuñoa, luego de que el vehículo fuera fiscalizado por personal de seguridad municipal junto a Carabineros. La artista viajaba como copiloto y se encontraba acompañada de otras dos personas, quienes también fueron detenidas.

Flor de Rap explica detención por circular en vehículo con encargo por robo

En la misiva publicada en su cuenta de Instagram, el equipo de la cantante señaló que la artista "desconocía completamente" que el automóvil tenía un encargo por robo vigente y que "colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer los hechos".

"Durante los últimos tres años, Flor de Rap ha sido usuaria legítima del vehículo, pagando en mutuo acuerdo las cuotas de este, pese a que el vehículo se encontraba inscrito a nombre de otra persona (C.A.P.C.)", indicaron.

Flor de Rap/Instagram

Según explicaron, fue precisamente la persona que originalmente inscribió el vehículo quien realizó la denuncia por robo: "Nunca pensamos que sería capaz de provocar dicha situación, el cual originó el procedimiento policial. Es importante aclarar que este no corresponde a ninguna expareja de Flor de Rap", señalaron.

Además, enfatizaron que la intérprete de "Inmarchitable" "actuó siempre de buena fe, confiando en la legalidad del bien adquirido. La artista jamás habría abordado un vehículo con encargo por robo sabiendo que sus hijos estaban con ella".

"Actualmente, Flor de Rap se encuentra en su casa acompañada de su familia y sus hijos, en buen estado, y agradece profundamente las muestras de apoyo, respeto y cariño recibidas en estas horas", agregaron desde su equipo.

Finalmente, el comunicado remarca que confían en la justicia y en que los hechos "serán aclarados conforme a la verdad".

