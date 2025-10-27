"Que compre lo más rasca en el mejor barrio": El consejo de Felipe Viel a su hija Celeste para obtener su primera propiedad

27 oct. 2025 - 08:35 hrs.

Hace ya varios años, el exanimador de televisión, Felipe Viel, se encuentra radicado en Miami, Estados Unidos, pero ya no se dedica a la actuación y sus funciones están lejos de la pantalla chica.

A la fecha, el hombre de 53 años se desempeña como empresario inmobiliario, incluso comercializando algunas propiedades en Chile.

¿Qué consejo le dio Felipe Viel a su hija?

Felipe ha jugado el rol de tutor de su hija Celeste en el rubro inmobiliario, ya que ella también se adentró en este mundo empresarial.

La ex Miss Universo Chile se encarga de promocionar edificios de lujo en Brickell, Miami para Habitat Group y ambos estuvieron en Chile para un evento inmobiliario.

Pero, un particular consejo de Felipe a su hija, llamó la atención tras una entrevista con el diario Las Últimas Noticias.

"Les digo que lo hagan lo antes posible y Celeste ya está casi, es la que está más cerca, tiene casi listo el downpayment, que es el pie. Apenas lo tenga, que compre", explicó Felipe sobre los consejos a sus hijos de la compra de su primera propiedad.

"Le recomiendo que compre lo más rasca en el mejor barrio, porque después se puede", dijo Felipe en entrevista con LUN.

Finalmente, la hija mayor de los Viel, asegura que, "ya estamos casi casi, estoy trabajando duro para conseguir el downpayment".

Todo sobre Famosos chilenos