Se alejó de los medios y vive en Miami: El sorprendente cambio de Jennifer Warner

26 oct. 2025 - 15:30 hrs.

Jennifer Warner está alejada de la televisión. La animadora incluso se fue de Chile para continuar su vida en Miami, Estados Unidos, donde hoy realiza varias labores, aunque ninguna relacionada con los medios de comunicación.

En una entrevista con Página 7, la periodista reveló que está enfocada en sus hijos y en sí misma, tanto así que logró bajar una cantidad importante de peso, todo gracias a la actividad física. Además, destacó algunos proyectos que han dado frutos últimamente.

"Estamos trabajando a full"

Warner indicó que estuvo en Chile hace poco por razones personales y profesionales, pero que ahora volverá a la costa este de EE.UU. para seguir con su rutina. De hecho, mencionó que está desarrollando una agencia dedicada al bienestar corporativo.

En este contexto, resaltó que, si bien está alejada de la televisión, se mantiene activa en las redes sociales, en las que se comunica con sus seguidores: "En los últimos días, he llegado a los 6 millones y medio de visualizaciones. No me esperaba tanto alcance, y eso ha despertado el interés de muchas marcas", sostuvo.

"Estamos trabajando a full con retiros de bienestar que integran yoga, mindfulness y coaching. Tenemos planes para ir a Colombia, Cerdeña y el Caribe", destacó.

Jennifer Warner / Instagram

"No estoy todo el día tirada en la playa al sol"

Sobre su vida personal, remarcó que "no estoy todo el día tirada en la playa al sol. Soy dueña de casa: hago desayuno, almuerzo, lavo ropa, llevo a los niños a sus actividades".

Por último, manifestó que "trabajo en un horario normal desde las 8:30 hasta las 6:00 y todos los días hago ejercicio físico. He bajado casi 15 kilos gracias a una vida más saludable, meditación y actividades de mindfulness".

