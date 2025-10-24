María José Prieto revela particular sugerencia de su hija a Cristián Campos tras juicio

24 oct. 2025 - 14:52 hrs.

Tras terminar el juicio en contra de Cristián Campos -en el que fue acusado de delitos sexuales por parte de Raffaella di Girolamo y más tarde absuelto-, su esposa, María José Prieto, entregó detalles de cómo han sido las últimas semanas del actor.

La actriz conversó con LUN y señaló que ahora, junto a su hija Julieta, están en una etapa de reconstrucción, revelando que "ha sido una primavera luminosa, un momento muy bonito y bueno, con un final feliz".

El actual momento de Cristián Campos

Prieto recalcó que después del juicio, Campos ha recibido varios llamados laborales, y dijo que "está pintado para la radio. Cristián es una persona tan informada, tan inteligente".

"¿Por qué encasillarse en actuar? Siento que tiene mucho más que entregar. Es su momento y también es mi momento de florecer con todo", sostuvo.

La sugerencia de su hija a Cristián Campos

Prieto destacó que Campos suele recibir apoyo de la gente en la calle, lo que motivó a que su hija Julieta le dijera en más de una ocasión: "Preséntate para algún cargo público".

María José Prieto y Cristián Campos / Instagram

"Toda la gente en la calle lo saluda de una forma muy cariñosa y lo felicitan por cómo enfrentó todo esto. Él es un modelo muy inspirador para mi hija", agregó.

