Hijo mayor de Diana Bolocco revela el injusto "castigo" que le impuso la animadora: "Me arrepiento, y te pido mil disculpas"

El más reciente capítulo del pódcast de Diana Bolocco y Cristián Sánchez tuvo invitados muy especiales: sus hijos Facundo y Gracia, además de Diego y Pedro, los dos hijos mayores que la animadora tuvo durante su primer matrimonio con Gonzalo Cisternas.

En el programa, titulado "Hasta que el pódcast nos separe", la familia protagonizó una entretenida conversación en la que compartieron distintas anécdotas del día a día. Uno de los temas que abordaron fueron los castigos que ha recibido cada uno de los hermanos a lo largo del tiempo.

Hijo mayor de Diana Bolocco revela el injusto "castigo" que le impuso la animadora

Cuando llegó el turno de Pedro, Diana intervino para recordar un episodio en particular: "Tengo una vez de la que me arrepiento, y te pido mil disculpas, que no te dejamos ir a un lugar", comentó. El joven supo de inmediato a qué se refería su madre y añadió: "Ni siquiera fue un castigo, eso es lo que más rabia me da".

Acto seguido, Pedro explicó que cuando tenía 16 años planeaba asistir a un concierto de Bad Bunny en Chile junto a unos amigos; sin embargo, Diana no le dio permiso. "Yo iba a comprar las entradas y me dice que no, porque le daba susto", recordó.

Diana Bolocco y su hijo, Pedro Cisternas/Instagram

La comunicadora se defendió argumentando que "recién habían baleado y matado gente en un concierto de Bad Bunny en otro país. Había salido en todas las noticias". Además, reveló que la decisión de no aprobar el permiso había sido de Cristián.

"Te voy a contar la trastienda (…) Llega Cristián y me dice: '¿Al concierto de Bad Bunny? Estás loca, recién en no sé dónde balearon a personas en el concierto de Bad Bunny'. Ahí dije que no, básicamente fue culpa de Cristián, perdón que te exponga. Tal vez exageramos”, relató entre risas.

Finalmente, el primogénito de Diana le restó importancia a la situación y enfatizó: "Exageraron, pero está bien, no pasa nada. No fue ni siquiera un reto, eso es lo peor".

