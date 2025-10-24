Juan David Rodríguez defiende su querella contra Daniela Aránguiz: "Ya está bueno que se denigre a una persona"

24 oct. 2025 - 09:48 hrs.

El cantante de música tropical Juan David Rodríguez, conocido por su hit "La Lombriz", anunció hace algunos días que decidió imponer una querella por injurias contra Daniela Aránguiz, a raíz de los dichos que ella expresó hace algunas semanas en un programa de televisión.

Concretamente, lo que dijo Daniela en un espacio de TV+ fue, "tanta porquería que te metiste por la ñata te recagó la cabeza y no tengo otra explicación. Le pido perdón a toda la gente que me está mirando por lo que acabo de decir, pero no puedo entender cómo un hombre puede ser tan poco humano de hablar de un niño".

Estos dichos fueron a raíz de que Rodríguez negó en un programa de televisión la paternidad de un niño, con el cual se había hecho un examen de ADN, que había resultado positivo.

Juan David Rodríguez defendió su querella

En una conversación que tuvo con Canal 13, Juan David enfatizó en que quiere llegar hasta las instancias finales con esta querella contra Aránguiz, asegurando que no quedará tranquilo con unas disculpas por parte de la "cara de cuica".

"Ya está bueno que se denigre a una persona que tiene una enfermedad declarada hace tantos años. Que cualquier persona que no tiene argumentos basuree a otra persona", declaró de entrada este jueves 23 de octubre a la mentada señal.

Juan David Rodríguez

Asimismo, reiteró en que "no aceptaré las disculpas públicas, por supuesto, porque no es tan fácil denigrar a las personas, dañar a las familias, basurear a muchas personas que tienen una enfermedad, de forma tan irresponsable".

Cabe precisar que de ser admisible la querella, Daniela Aránguiz podría arriesgar 540 días de cárcel.

