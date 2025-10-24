Valentina Roth abordó rumores de separación con su esposo, Miguel de la Fuente: "Yo ya sé lo que salió"

24 oct. 2025 - 08:56 hrs.

Las recientes publicaciones de Valentina Roth en redes sociales desataron fuertes rumores de quiebre con su marido, el ortodoncista Miguel de la Fuente. La pareja, que se convirtió en padres por segunda vez hace poco más de tres meses, habría puesto fin a su relación luego de casi cuatro años juntos.

No es la primera vez que enfrentan una crisis. A mediados de 2024, la gimnasta reconoció públicamente que atravesaban un difícil momento en su relación, lo que los llevó a buscar ayuda profesional y asistir juntos a terapia. Sin embargo, tiempo después, contó que lograron reconciliarse.

Valentina Roth abordó rumores de separación con su esposo, Miguel de la Fuente

Este jueves, la influencer compartió un enigmático mensaje a través de sus historias de Instagram, que muchos interpretaron como una señal de alerta sobre su vida sentimental: "El que esté en mi barco y no esté remando, va pal’ agua".

Posteriormente, en uno de los videos que suele publicar mostrando parte de su rutina junto a sus dos hijas pequeñas, Vale reconoció que no lo está pasando bien. "Por mi parte ando con muchas cosas en la cabeza, por varias hueás. Hay cosas que son obvias y que no es necesario hablarlas. Entonces, estoy cansada, mi cerebro está cansado", afirmó.

Vale Roth y Miguel de la Fuente

Horas después, el portal de farándula Infama aseguró que fuentes cercanas a la exchica "Yingo" habrían confirmado que estaría en proceso de separación con Miguel, y que la razón tendría que ver con la "monotonía", la cual habría provocado un desgaste en la relación.

A la mañana siguiente, la bailarina abordó las especulaciones, especialmente aquellas que apuntaban a que hablaría de la ruptura en un programa de televisión. "No me sigan mandando que 'oye, salió esto', 'salió esto otro', porque yo ya sé lo que salió", partió diciendo en un post.

Lo cierto es que Roth no desmintió el quiebre matrimonial: "Gracias por su preocupación, está todo bien y la vida sigue, y yo no me voy a referir al tema ni acá ni en un programa pagado, aunque me pague cien… yo no voy a ir y se los digo, no voy a ir a ningún programa. Se los juro, por mis niñas".

