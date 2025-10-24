"Se pasó, es una heroína": Las emotivas palabras de Pangal a Meli Noto tras el nacimiento de su hija Alanna

24 oct. 2025 - 15:47 hrs.

Pangal Andrade y Melina Noto vivieron el pasado 22 de octubre uno de los días más felices de su vida, gracias al nacimiento de su hija Alanna después de varias semanas de ansiedad e incertidumbre.

La modelo debió someterse a una cesárea, procedimiento que fue valorado por el deportista. Pangal estuvo presente durante las contracciones previas y todo el proceso, que puede resultar estresante para la pareja.

Las emotivas palabras de Pangal Andrade

En conversación con el matinal de Canal 13, Andrade sacó aplausos por sus palabras hacia Melina, a quien le dijo que "se pasó, es una heroína, la cagó como lo lleva. Es heavy. Le tuvieron que hacer cesárea a la pobre y es duro".

Sobre los momentos previos, destacó que su pareja "estuvo todo el martes con contracciones, fuimos a almorzar a la casa de mi mamá caminando, nos vinimos a la clínica cuando tenía contracciones cada 5 minutos".

"Llegamos a la clínica, la esperamos ahí y empezó con harta contracción. La indujeron un poquito porque ya estaba en la semana 40+5 y estuvo 8 horas esperando, hasta que los doctores decidieron hacer cesárea porque bajó un poco sus pulsaciones y Meli no dilataba, así que era todo más seguro", agregó.

Pangal Andrade y su hija Alanna / Instagram

La pequeña Alanna pesó 3 kilos y 200 gramos y midió 50 centímetros, según comentó el chico reality, que ya posó con su bebé en fotografías publicadas en redes sociales.

Todo sobre Famosos chilenos