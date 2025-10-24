Marcianeke preocupa a sus fans con publicación desde una clínica: ¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

24 oct. 2025 - 12:29 hrs.

Marcianeke preocupó una vez más a sus fanáticos, pero esta vez no por una polémica, sino más bien por su estado de salud tras haber subido una particular fotografía a su cuenta de Instagram.

El cantante chileno publicó una historia en dicha red social en la que se le veía recostado en una camilla en la Clínica Dávila después de haber sido diagnosticado con serias lesiones en el cuerpo.

La imagen de Marcianeke que alertó a sus fans

El artista se encargó de explicar lo sucedido, afirmando que "solo fueron tres fracturas en tres costillas distintas. Estamos bien gracias a Dios".

Dicho esto, indicó que "lo único malo es que no podré entrenar por una o dos semanas", cerrando todo con dos emojis para expresar su descontento.

Marcianeke no entregó detalles sobre cómo se fracturó las costillas y luego borró la publicación con la que alertó a sus fanáticos.

La foto que subió Marcianeke en la clínica / Tiofarandula.tv

La situación se produjo después de que compartiera una serie de publicaciones en la red social, incluso siendo atendido en el dentista y promocionando eventos en los que pretendía estar presente.

