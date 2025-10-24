Actor Francisco López sufrió quemadura durante presentación en colegio: "Siempre lo tomo por el lado positivo"

24 oct. 2025 - 00:10 hrs.

El actor Francisco López, recordado por su paso como galán en exitosas teleseries de los años 90, preocupó a sus seguidores luego de aparecer en varios registros con su mano izquierda vendada. Sin embargo, fue él mismo quien desdramatizó el hecho y reveló que el accidente tiene que ver con uno de sus actuales proyectos laborales.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), López ahondó en la iniciativa "Súper Ciencia", con la que ya ha recorrido diferentes establecimientos educaciones haciendo demostraciones. De hecho, fue en una de estas presentaciones que el actor sufrió la quemadura en su mano.

"Estábamos en un colegio haciendo un experimento que habla sobre los cambios (...) Consiste en que uno pone alcohol isopropílico dentro de un tambor de agua vacío, lo giro y le pongo una llama en la punta, con todos lejos, yo con los guantes especiales y sale una llamarada preciosa donde los niños se impactan y todo el tema", relató López a LUN.

Sin embargo, en un punto el experimento no salió como lo esperado y la reacción del actor terminó por jugarle una mala pasada. "Traté de apretar el encendedor, no prendía, así que me saqué el guante, erróneamente y puse la punta del quemador en el bidón y se generó la combustión. Salió una llamarada que me agarró la parte de arriba de la palma de la mano", contó.

Si bien López decidió no prestar atención al accidente y seguir adelante con su presentación, el resultado no fue menos que una quemadura de segundo grado en su mano izquierda. "Me quemé, me dolió, pero nunca perdimos el hilo. Terminé haciendo el show, mi compañera un siete, las niñas no se dieron cuenta, todo salió bien", comentó el actor.

El salto de Francisco desde la pantalla chica ("Marrón Glacé", "Fuera de Control") a las aulas con "Súper Ciencia" lo tiene desde hace más de 10 años recorriendo colegios de todo Chile. "Siempre lo tomo por el lado positivo. He recibido muchas muestras de cariño, todo el mundo preocupado (...) Esto no es grave, no me va a quedar una marca", enfatizó.

