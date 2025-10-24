¿Nueva pareja? Coté López llegó con misterioso galán a evento capitalino

24 oct. 2025 - 16:23 hrs.

Cote López vuelve a estar en el centro de atención, justo un año después de su mediático quiebre con Luis Jiménez. La empresaria e influencer sorprendió al público al llegar acompañada de un misterioso galán al lanzamiento de la nueva serie de HBO, "It: Bienvenidos a Derry", realizado en Santiago.

Vestida con un look de inspiración ochentera, un minivestido plateado, Coté acaparó todas las miradas. Según informó ADN, la exmodelo posó para decenas de fotografías junto al hombre con quien llegó al evento, un acompañante que no se despegó de ella en ningún momento y que la observaba atentamente durante toda la velada.

Detalles del acompañante de Coté López

Ambos ingresaron juntos a una de las salas donde se exhibía el primer adelanto de la esperada producción basada en el universo de "It", protagonizada por el icónico Pennywise.

Luego, al retirarse del lugar, se toparon con otra pareja conocida del espectáculo: Daniela Aránguiz y Cuco Cerda. De acuerdo con el medio citado, el acompañante de Cote y Cerda ya se conocían de antes, por lo que se saludaron de manera amistosa.

Look de Coté López en el evento

La escena no pasó desapercibida, sobre todo considerando que tanto López como su expareja, Luis “Mago” Jiménez, han rehecho sus vidas amorosas. Mientras el exfutbolista disfruta de su relación con la exchica reality Disley Ramos, ella se estaría dejando querer por este galán.

¿Quién acompañó a Coté López?

La identidad del misterioso galán fue revelada más tarde: se trata de Lucas Lama Von der Forst, un joven de 28 años apasionado por el boxeo y dedicado al rubro de las ventas.

Al igual que Coté, el joven se puede considerar un influencer de redes sociales, puesto que acumula cientos de miles de seguidores en su cuenta de Instagram. Cabe precisar que por ahora ninguno de los dos se ha referido a esta situación.

