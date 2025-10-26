"Lo más importante es que fue contigo": Yamila Reyna y Américo se dedican tiernas palabras tras volver de Europa

26 oct. 2025 - 19:12 hrs.

La relación entre Américo y Yamila Reyna está en sus mejores momentos, pues la pareja se fue de vacaciones a Europa para conocer distintos lugares turísticos.

En su última publicación de Instagram, la actriz subió varias fotografías de la escapada romántica que tuvo junto al cantante, posteo que fue aprovechado para que ambos se dedicaran tiernas palabras.

Las románticas palabras que se dedicó la pareja

La pareja compartió románticas fotografías, donde se les puede ver en diferentes lugares de Europa disfrutando de su amor.

Yamila Reyna acompañó su publicación con un emotivo texto. "Viajamos, conocimos, aprendimos, descansamos, nos cansamos, nos reímos, nos peleamos, nos reconciliamos, pero sobre todo vivimos y nos amamos, siempre nos amamos y mucho. ¡Qué lindas vacaciones, mi cielo!", escribió la actriz argentina.

Por su parte, Américo también aprovechó de dejarle un romántico mensaje a su pareja. "Qué linda publicación, tus letras y las fotos me llevaron de viaje nuevamente. Como bien dices, una gran experiencia donde aprendí mucho, hubo de todo, pero lo más importante es que fue contigo", parte la publicación del cantante.

"Repetiría una y otra vez viajes y aventuras hasta que termine de aprenderte, aunque eso nunca sucederá, porque eres infinita y tu corazón también", agregó el cantante.

"Te amo y agradezco me obligaras y esperaras a tomarme ese tiempo... De verdad, lo necesitaba para seguir viviendo el profundo e inmenso viaje de nuestro amor. Yamila Reyna, si sabes cuánto te amo", concluyó Américo.

Revisa acá la publicación

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yamila Reyna (@yamireyna)

