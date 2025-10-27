"Te extrañaba": Karen Bejarano se escapó a la playa con Juan Pedro Verdier y recibió una tierna dedicatoria

27 oct. 2025 - 10:54 hrs.

Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier están disfrutando de su reconciliación luego de que el uruguayo saliera de un reciente reality en Canal 13, en el que confesó en varias ocasiones lo mal que lo pasó por el quiebre.

Ahora, ambos están pasando por un buen momento, lo que quedó demostrado en fotografías que compartieron en redes sociales de una escapada que realizaron a Matanzas, en la región de O'Higgins.

Las románticas fotos de Juan Pedro y Karen Bejarano

En las imágenes subidas a Instagram, los dos aparecen posando en una especie de cabaña en las alturas de la playa. Incluso, Verdier se mostró bailando en uno de los registros, lo que da cuenta de lo bien que lo pasaron.

Bejarano acompañó las fotografías con un extenso mensaje iniciado con la siguiente frase: "Un nuevo comienzo", haciendo hincapié en la reconciliación.

Luego, hizo un listado con pequeñas descripciones de cada una de las imágenes del carrusel, y finalizó diciendo: "Porque siempre hay tiempo para comenzar de nuevo".

La respuesta de Juan Pedro

La publicación tuvo cientos de comentarios, pero el que llamó más la atención fue el de Verdier, quien expresó: "Te amo con el alma, preciosa. Gracias por ser mi lugar de paz. Lo pasé increíble junto a ti, te extrañaba".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karen Paola (@karenpaolamusic)

