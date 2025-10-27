Yamila Reyna paró en seco a usuaria que la acusó de estar con Américo por su "billetera"

27 oct. 2025 - 09:20 hrs.

Yamila Reyna no dejó pasar una fuerte acusación que recibió de una seguidora, quien insinuó que la comediante estaría con el cantante de cumbia Américo por interés. Cabe recordar que la pareja se comprometió en julio pasado.

Todo ocurrió luego de que el portal Página 7 compartiera parte de una reciente entrevista a la actriz, donde habló sobre el viaje a Europa que realizó junto a su pareja. En la conversación, Yamila relató que ambos recorrieron países como España, Francia e Italia, disfrutando de románticos panoramas.

Yamila Reyna paró en seco a usuaria que la acusó de estar con Américo por interés

"Estuvieron buenísimas las vacaciones. A los dos nos encanta andar en auto, entonces dijimos cómo podemos hacer un viaje en donde podamos conocer, y se nos ocurrió Europa. Recorrimos toda la Costa Azul en auto", comentó la humorista en el clip.

Sin embargo, en la sección de comentarios, una usuaria aprovechó la publicación para lanzar un desubicado mensaje en su contra: "Está buena la billetera de Américo. Aprovecha Yamila, por fin te resultó", escribió, provocando que varios internautas salieran en defensa de la comediante.

La humorista argentina no se quedó callada y respondió de manera tajante, dejando en claro que no necesita depender de un hombre para tener estabilidad económica. "Sí, claro porque yo no trabajo seguro, 2025 y una mujer opinando así, qué gran avance", aseveró.

En diálogo con el mismo medio, Yamila contó que está atravesando un gran momento en su carrera actora. Tras ocho años alejada del cine, este 2025 regresó a la pantalla grande con la película "El Pádel es nuestro".

"Sabíamos que podía ser o un gran éxito o un gran fracaso hacer una película enfocada en el pádel, pero está bien contada y bien escrita. Creo que hemos hecho un buen trabajo como elenco", destacó con orgullo.

Respuesta de Yamila Reyna

