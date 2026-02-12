La reflexión de Américo tras inminente quiebre con Yamila Reyna: "El tiempo me dará lo que necesito"

12 feb. 2026 - 01:50 hrs.

Un remezón tuvo el mundo del espectáculo esta semana, después de conocerse el inminente quiebre entre Américo y Yamila Reyna, quienes este verano se veían muy unidos en las redes sociales, disfrutando al máximo de su relación.

Si bien la pareja tenía planes de matrimonio, todo esto habría quedado atrás. La tensión entre ambos quedó al descubierto en el Festival Oro Verde en Empedrados, realizado el pasado fin de semana, instancia en que la argentina presentó al cantante y le dijo frente a todos que estaba "en capilla".

La periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, indicó que la situación empeoró más tarde, mencionando una supuesta discusión en una cabaña que compartían, desde la cual se escucharon "gritos". Esto sumado a un incidente en una estación de servicio camino a Santiago.

El reflexivo posteo de Américo

Américo usó sus redes sociales el miércoles recién pasado para compartir una fotografía suya con un extenso mensaje, que decía: "El silencio siempre ha sido mi consejero mas sabio, en mis aciertos y en mis errores, como también mis emociones (aunque aun estoy aprendiendo de ellas)".

"¿Que siento ahora? Miedo y tristeza, pero si me lo permito el tiempo me dará exactamente lo que quiero y necesito... El tiempo me dará lo que necesito.... y lo que tanto quiero", sostuvo.

El cantante agregó que "esta canción siempre me aterriza, esta canción siempre me acompaña, esta canción siempre me invita a comenzar otra vez".

