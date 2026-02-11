Biministro de Economía y Energía advierte que nueva alza en cuentas de luz podría llegar a $2.000

11 feb. 2026 - 15:13 hrs.

¿Qué pasó?

Álvaro García, biministro de Economía y Energía, confirmó este miércoles que las nuevas alzas en las cuentas de la luz —destinadas a pagar la deuda con las distribuidoras en un plazo determinado— podrían llegar hasta los $2.000 en el caso de los clientes de mayor consumo.

"La cifra de $1.450 adicionales corresponden al cálculo de consumo de un hogar promedio que pagaría una cuenta de alrededor de $40.000 al mes. Por lo tanto, una cuenta de $30.000 en luz, sumaría alrededor de $1.000, mientras que un pago mensual de $50.000 podría agregar otros $2.000", explicó el ministro en entrevista con Radio Pauta.

García agregó que la propuesta "busca cerrar el pago del 10% restante de la deuda generada por el congelamiento tarifario iniciado en 2019". Según detalló, "el 90% ya tenía un mecanismo definido, pero faltaba establecer cómo devolver el tramo final adeudado a las distribuidoras".

2No se trata de un monto fijo igual para todos, sino de un recargo proporcional al consumo"

Aclaró, asimismo, que "la fórmula contempla un cargo único por kilowatt consumido, aplicado durante 48 meses. No se trata de un monto fijo igual para todos, sino de un recargo proporcional al consumo".

El ministro contó que al 40% de las familias más vulnerables se les subsidiará el monto a cobrar y explicó que los recursos para esto "los crea este mismo proyecto de ley. Porque cuando se suben las cuentas de la luz aumenta el IVA que se paga por luz. Y lo que se recauda por IVA es más de lo que se requiere para financiar el subsidio, por lo tanto, al Estado no le va a costar recursos adicionales".

"Los regulados empresas también van a tener que pagar un monto adicional. Por supuesto nosotros no los estamos incluyendo en el subsidio, solo a las familias más vulnerables. Y las empresas van a tener que pagar de acuerdo con cuánto debe cada una", zanjó.