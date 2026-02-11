11 feb. 2026 - 15:30 hrs.

Este miércoles 11 de febrero, Copec continúa con su campaña de una hora de bencina gratis al día en diferentes estaciones de servicio del país.

Primero fue el turno de la estación de servicio de Camino a Tuniche, comuna de Rancagua; mientras que el martes el beneficio aplicó en la bencinera de Av. 4 Esquinas N° 1550, en la ciudad de La Serena. En tanto, este miércoles ya se confirmó dónde se regalará bencina.

1 ¿Dónde hay bencina gratis este miércoles? Revisa la estación de servicio que regalará combustible hoy 2 "Cambiando esa actitud vamos a tener un mejor país": Neme por tensión en operativo por retiro de autos en Santiago 3 Bencinera sigue regalando una hora de combustible gratis: ¿Dónde y hasta cuándo? 4 Chilena sufre descarga eléctrica en medio de tormenta en Río de Janeiro: Fue salvada por instructor de educación física 5 Coach de Kast por actividad física en jornada laboral: "Eso genera mejor productividad y menos licencias por estrés" Lo más visto de Nacional

¿Qué estación de Copec regalará bencina este martes?

Para este miércoles, la estación de servicio de Copec que regalará bencina entre las 16:00 y las 17:00 horas será la ubicada en Calle Circunvalación, esquina Tocornal, en San Felipe.



Para recibir el beneficio, solo debes ir a la sede entre esos horarios y ya podrás cargar bencina en tu vehículo por un monto máximo de $120.000.

La promoción se mantendrá vigente hasta el domingo 15 de febrero y cada día se ofrecerá bencina gratis a todos los conductores, sin importar su tipo de vehículo.

"Cada día (rige) en una estación de servicio distinta a lo largo de Chile. Siempre te avisaremos a la misma hora: 15:30 horas", mencionó la empresa.