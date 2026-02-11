Chilena sufre descarga eléctrica en medio de tormenta en Río de Janeiro: Fue salvada por instructor de educación física

11 feb. 2026 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

Una adolescente chilena sufrió una descarga eléctrica en una calle inundada de Río de Janeiro, Brasil, en medio de una fuerte tormenta. Pese a quedar inconsciente, logró ser reanimada por un instructor de educación física.

El episodio se registró la noche del lunes en el barrio de Copacabana, en la intersección de la calle Santa Clara con avenida Nossa Senhora, una de las más transitadas del sector.

Adolescente chilena electrocutada

La connacional de 15 años cayó al suelo inmovilizada cerca de un poste de luz rodeado de cajas de empalme. Un hombre que intentó ayudarla también recibió la descarga y quedó tendido en el asfalto.

Ante la dramática situación, otras personas intervinieron y lograron separarlos, en medio de gritos desesperados y una gran cantidad de lluvia que dificultaba el rescate.

"Hice lo mejor que pude y al final todo salió bien"

Un instructor de educación física llamado Edgar, dueño de un gimnasio cercano, atendió los llamados de auxilio y se acercó cuando vio a la adolescente "pegada al suelo", según relató en declaraciones difundidas por medios brasileños.

De acuerdo con su testimonio, la joven estaba inconsciente cuando comenzó a reanimarla. "Le practiqué RCP durante unos diez minutos. Cuando llegaron los bomberos, ya estaba consciente, pero estaba muy tensa", declaró.

Adicionalmente, comentó que el primer joven que intentó ayudarla "también se quedó atascado, pero logró liberarse y ella se desmayó. Cuando logró liberarse (la adolescente chilena), fue porque una niña lo jaló del cabello. Fue entonces cuando comencé a reanimarla".

"Hice lo mejor que pude y al final todo salió bien. Lo mejor de todo, después de estar inconsciente tanto tiempo, fue ver a esa persona sonreír", agregó Edgar.

"No sé cómo no morí, ella tampoco"

El hombre que intentó ayudarla primero fue identificado como Felipe Dias de Castro Souza, de 33 años: "Pensé que se estaba ahogando, corrí y, al intentar agarrarle la mano, me dio una descarga eléctrica. Luché un buen rato, con la pierna atrapada, y al cabo de un rato logré salir", recordó.

"Ella ya estaba tirada en el agua, revolviéndose como loca. Se resistía de verdad. Miré, pero no sabía que era una descarga eléctrica. En cuanto metí el pie en el agua, la toqué y me quedé allí parado. No había forma de moverse", manifestó a medios locales.

Tras recibir el alta, Felipe agradeció la ayuda del instructor y aseguró que fue clave para que la situación no pasara a mayores: "No sé cómo no morí. Ella tampoco", afirmó.

El Departamento de Bomberos informó que las dos víctimas sufrieron lesiones moderadas y fueron trasladadas a la Unidad de Atención de Emergencias (UPA) de Copacabana; según la Guardia Municipal, se recuperan satisfactoriamente.