Video captó rayo cerca de manifestantes pro Bolsonaro en Brasil: Al menos 30 personas resultaron heridas

¿Qué pasó?

Al menos 30 personas resultaron heridas, ocho de ellas en "condiciones inestables", por un rayo que cayó cerca de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro cuando hacían una protesta en Brasilia este domingo, informaron los bomberos.

Miles de manifestantes se habían concentrado bajo una fuerte lluvia en los alrededores de una plaza en apoyo a Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en un penal a las afueras de la capital brasileña.

El cuerpo de bomberos informó en una nota enviada a la AFP que atendió en el lugar a 72 personas tras el incidente. De esas, 30 personas fueron trasladadas a dos hospitales cercanos. "Ocho víctimas presentaban condiciones inestables", añadió.

El exjefe de Estado (2019-2022) fue declarado culpable en septiembre pasado de conspiración para aferrarse al poder de forma "autoritaria" tras su derrota ante Lula en 2022.

Sus aliados en el Congreso, de mayoría conservadora, esperan el regreso de las labores legislativas en febrero para ratificar una ley que podría reducir ese periodo a poco más de dos años, a pesar del veto de Lula.

Con enormes paraguas o impermeables y camisetas de la selección brasileña, miles de sus seguidores desafiaron la tormenta cerca de la plaza de Cruzeiro, allí concentraron tras una marcha promovida por el influenciador y diputado bolsonarista Nikolas Ferreira. Fueron de pronto sorprendidos por un destello y un estruendo, según un video difundido por medios locales y en redes sociales. Seguidamente, algunas víctimas eran cargadas de brazo por otros asistentes.

Video captó momento en que cayó el rayo

? #ALERTA | Brasil: Un rayo cayó sobre una manifestación en favor del ex presidente Bolsonaro. Hay personas heridas. pic.twitter.com/ZIDNZpTvFk — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) January 25, 2026

