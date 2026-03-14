Policía intentó evitar un robo, fue confundido con un ladrón y murió baleado por la víctima: Estaba a punto de jubilarse

14 mar. 2026 - 18:28 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del pasado jueves, el suboficial principal Luis Azabal de la Policía de Córdoba, en Argentina, perdió la vida a los 56 años tras recibir un balazo en medio de un operativo para capturar a unos ladrones. El autor del fatal disparo fue la propia víctima del atraco, quien confundió al policía con uno de los asaltantes.

Policía muere baleado al ser confundido con ladrón

De acuerdo a Todo Noticias (TN), los hechos ocurrieron a eso de las 21:00 horas en el barrio de Villa Belgrano, donde el domicilio de una familia fue asaltado por al menos dos ladrones armados que intimidaron a la pareja dueña del hogar con cuchillos mientras exigían dinero.

Los asaltantes se llevaron más de US$1.000 y otros objetos de valor, pero los vecinos se habían dado cuenta de la situación y alertaron a la policía, quienes rápidamente realizaron un operativo de cerrojo en el barrio con un rastrillaje de los ladrones casa por casa.

Fue en ese contexto cuando Azabal entró en la casa que había sido asaltada; sin embargo, recibió un disparo en la clavícula izquierda que siguió hasta su corazón. El autor del proyectil había sido Paolo Zambelli, el dueño de la vivienda.

Rápidamente, el policía —que estaba pronto a jubilar— fue trasladado de urgencia a un hospital de Córdoba, pero la gravedad de sus heridas le provocó la muerte tan solo unos momentos después de haber ingresado al recinto.

Zambelli fue detenido en el lugar, pero recuperó la libertad horas más tarde tras ser culpado del delito de "homicidio por exceso en la legítima defensa".

Su abogada, Mónica Picco, aseguró que su defendido confundió al policía con uno de los ladrones, que el disparo ocurrió dentro de la propiedad y que tanto él como su esposa tienen permisos legales para la tenencia de armas.

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