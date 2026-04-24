Drones Viuda Negra: El nuevo sensor de bolsillo y bajo costo que guiará los misiles de los F-35 en tiempo real

24 abr. 2026 - 12:15 hrs.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos busca revolucionar sus tácticas de combate conectando drones con sus cazas furtivos. El Pentágono solicita proyectos similares a la Viuda Negra, una diminuta aeronave capaz de coordinar ataques junto con los F-35 y otros aviones.

La integración permitiría que unidades terrestres guíen la ofensiva desde posiciones seguras, convirtiendo a las tropas en directores que orientan el poder de fuego aéreo hacia objetivos enemigos sin exponerse directamente al combate.

¿Cuáles son las características del dron Viuda Negra?

Este modelo destaca por tener un armazón resistente que apenas supera las tres libras, cuyo diseño ultraligero facilita que cualquier soldado lo transporte en su mochila táctica. Cuenta además con una autonomía de vuelo de más de 35 minutos, de acuerdo a Army Recognition.

Incorpora sensores electroópticos e infrarrojos (EO/IR) a través del sistema Hadron 640 R+, para ubicar múltiples blancos bajo condiciones extremas. Las cámaras envían imágenes nítidas a través de la red militar que los soldados controlan mediante dispositivos móviles (Android Tactical Assault Kit).

Foto: Teal Drones

La Fuerza Aérea exige que el nuevo proyecto basado en este sistema funcione sin tarifas mensuales por mantenimiento o software, y prohíbe el uso de drones comerciales modificados para cumplir las misiones. El sistema debe operar como un recurso autónomo en cualquier entorno.

¿Cuál es el rol del dron Viuda Negra en el campo de batalla?

El dron actúa como observador avanzado en ciudades densas o terrenos irregulares. Los soldados lo lanzan desde posiciones seguras y la aeronave detecta posiciones enemigas enviando coordenadas precisas sin arriesgar vidas humanas.

Foto: U.S. Air Force

El avión de combate furtivo recibe las imágenes directamente mientras vuela a gran altura. El piloto aprovecha esa información para enfocar sus misiles hacia puntos ciegos, reduciendo el tiempo de reacción respecto al proceso tradicional de ataque. Los comandantes integran los cazas dentro de una red conectada con sensores distribuidos en el terreno.

La estrategia busca empoderar al soldado de infantería permitiéndole guiar ataques de precisión con recursos de bajo costo, combinando la presencia terrestre con plataformas furtivas de alto rendimiento. Si el programa avanza, podría cambiar la forma en que los cazas participan en operaciones de apoyo a tierra.

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