Kendry Páez: qué edad tiene, cuánto mide y datos de su carrera en el Mundial 2026

14 jun. 2026 - 15:14 hrs.

Tiene 19 años, mide 1,78 metros y es la joya más brillante del fútbol ecuatoriano. Ray Kendry Páez Andrade nació el 4 de mayo de 2007 en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador. Se formó en la academia de Independiente del Valle, el club que también produjo a Moisés Caicedo, y debutó en la Serie A de Ecuador a los 15 años. Se inspiró en su compatriota Gonzalo Plata y en Lionel Messi, a quienes veía de niño, para mejorar su propia habilidad en el regate. Hoy, con 19 años, es titular en la selección nacional y una de las figuras más buscadas del Mundial 2026.

El Chelsea pagó 10 millones de euros por sus derechos en 2023, cuando Páez tenía apenas 16 años. Desde entonces ha sido cedido en tres ocasiones para ganar minutos: primero al Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 francesa, luego de vuelta al Chelsea y finalmente al River Plate de Argentina, donde llegó en enero de 2026 bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. El acuerdo se realizó con la expectativa de que lograra continuidad y desarrollo antes de la Copa del Mundo, ya que Ecuador integra el Grupo E junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil. En Buenos Aires anotó su primer gol con el Millonario ante el Aldosivi en abril de 2026, consolidando su lugar como titular en uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

En la cancha, Páez es un mediapunta con zurda privilegiada, visión de juego, aceleración y una capacidad de conducción que lo hace peligroso en cada toque. Pese a su juventud, lleva casi tres años en la selección absoluta de Ecuador, con la que debutó a los 16 años en uno de los debuts más precoces de la historia del fútbol ecuatoriano. En el Grupo E lo esperan selecciones de la talla de Alemania y Costa de Marfil: rivales que pondrán a prueba su madurez en el mayor escenario del fútbol mundial.

Sus compañeros de selección lo complementan con dos figuras del más alto nivel: el defensor del PSG Willian Pacho y el mediocampista del Chelsea Moisés Caicedo. Los tres forman el núcleo de una selección ecuatoriana con grandes expectativas en Norteamérica. Páez es, en ese trío, el más joven y el más explosivo. El que tiene todo el Mundial por delante.

Ecuador en el Mundial 2026: Grupo E, rivales y horarios para Chile

Ecuador integra el Grupo E del Mundial 2026 junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Los partidos de Ecuador en horario de Chile son:

Domingo 14 de junio — Costa de Marfil vs. Ecuador — 19:00 horas — Lincoln Financial Field, Filadelfia

— Costa de Marfil vs. Ecuador — 19:00 horas — Lincoln Financial Field, Filadelfia Sábado 20 de junio — Ecuador vs. Curazao — 22:00 horas — Estadio BBVA, Monterrey

— Ecuador vs. Curazao — 22:00 horas — Estadio BBVA, Monterrey Jueves 25 de junio — Ecuador vs. Alemania — 16:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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