Irán llega al Mundial 2026 en medio de la guerra: visados restringidos, llegada tardía y un campo base en la frontera mexicana

08 jun. 2026 - 10:43 hrs.

La selección de Irán aterrizó este domingo en Tijuana, México, para establecer su campo base de cara al Mundial 2026, en lo que ya se perfila como la participación más políticamente cargada de la historia del torneo: nunca antes un país había jugado una Copa del Mundo mientras estaba en guerra con una de las naciones anfitrionas.

El avión del Team Melli llegó al aeropuerto de Tijuana cerca de las 05:00 horas locales, con fuerte resguardo de la Guardia Nacional mexicana. Soldados armados patrullaban tanto el aeropuerto como el estadio de entrenamiento y el hotel donde se hospedará el equipo.

Una llegada tardía que ya genera molestias

El técnico iraní Amir Ghalenoei agradeció a México y a la FIFA por facilitar el arribo, pero no ocultó su malestar: señaló que el equipo debió haber llegado "la semana pasada" para adaptarse a los 12 horas de diferencia horaria. "En estos torneos, antes que las cuestiones técnicas deben respetarse las consideraciones éticas y humanas, cosa que en nuestro caso no sucedió", declaró.

El capitán del equipo, Ehsan Hajsafi, también apuntó contra la FIFA por los retrasos en los visados estadounidenses. "¿Por qué tan tarde?", cuestionó, y subrayó que en el último año Irán ha vivido "dos guerras impuestas" en su territorio.

El problema de los visados

La administración de Estados Unidos concedió visados a los jugadores, pero no a todo el cuerpo técnico. Alrededor de 15 acompañantes recibieron una negativa, entre ellos el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, quien sirvió en los Guardianes de la Revolución, organización considerada terrorista por Washington.

La situación de las entradas y salidas hacia territorio estadounidense tampoco está del todo clara. El embajador iraní en México declaró el sábado que su selección solo podrá entrar y salir de Estados Unidos "el mismo día" de sus partidos, aunque el portavoz de la federación iraní había señalado previamente que los jugadores llegarían al país un día antes de su primer encuentro y dos días antes de los otros dos. Ni Washington ni la FIFA han aclarado el punto.

El campo base se trasladó a Tijuana

Irán trasladó su campo base, que inicialmente estaba previsto en Tucson, Arizona, a Tijuana, ciudad ubicada justo en la frontera con Estados Unidos. El contexto que llevó a ese cambio es igualmente complejo: la mayor parte de los jugadores compite en el campeonato local iraní, que fue suspendido a fines de febrero tras los primeros ataques de Israel y Estados Unidos, y durante semanas se mantuvo la incertidumbre sobre si Irán participaría en el Mundial.

El debut es el lunes 15 contra Nueva Zelanda

A pesar de todo, los jugadores transmiten confianza. Alireza Jahanbakhsh señaló que la situación del equipo es "positiva" tras una buena concentración, y confirmó que están haciendo "todo lo posible" para prepararse para el primer partido, contra Nueva Zelanda.

Irán disputará dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle durante la fase de grupos, comenzando en el Grupo G el lunes 15 de junio en Los Ángeles.

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