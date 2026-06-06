Irán denuncia una "violación flagrante del alto el fuego" tras nuevos ataques de EEUU

06 jun. 2026 - 09:25 hrs.

¿Qué pasó?

Irán denunció este sábado ataques nocturnos estadounidenses contra instalaciones de radar y de vigilancia costera en el Golfo y los calificó de "violación flagrante del alto el fuego" en vigor desde el 8 de abril.

Se trata de "una agresión militar contra la soberanía nacional y la integridad territorial de la República Islámica de Irán", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Además, en el mismo texto se condenó "el comportamiento hostil y provocador del régimen estadounidense".

El Mundial también entra en la polémica

Irán acusó este sábado a Estados Unidos de "trato discriminatorio" después de que varios miembros de la delegación del país no obtuvieran visados para viajar al Mundial de fútbol de Norteamérica (11 de junio-19 de julio).

En el contexto de la guerra en Oriente Medio, la participación de Irán en el Mundial llegó a ponerse en duda y la tramitación de los visados para su delegación se demoró hasta el punto de que trasladaron su campo base de Estados Unidos a México.

En la víspera, el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, anunció que se habían concedido visados a los futbolistas y "al personal de apoyo necesario" para poder ingresar en el país norteamericano, donde Irán debe jugar sus tres partidos de la fase de grupos.

"¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?", respondió en la red social X la embajada de Irán en Turquía.

En su mensaje, la misión diplomática denunció que se había llevado "el trato discriminatorio" contra su equipo "a su nivel más alto".

Según varios medios iraníes, entre ellos la web deportiva Varzesh3, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, no ha obtenido visado.

Un enviado especial de la televisión estatal a Turquía señaló que 15 "miembros del equipo administrativo y directivo" no han recibido su visado.

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