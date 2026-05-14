"O hacen lo correcto o terminaremos el trabajo": esto pide el Pentágono para mantener el control del Estrecho de Ormuz

14 may. 2026 - 17:05 hrs.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó una contundente advertencia sobre el control del estratégico estrecho de Ormuz, asegurando que Washington mantiene el dominio total sobre esa vía marítima clave para el comercio energético mundial.

Durante una audiencia ante los comités de asignaciones del Congreso sobre el presupuesto militar de 1,5 billones de dólares propuesto por la administración de Donald Trump, Hegseth defendió la estrategia estadounidense frente a Irán y afirmó que el bloqueo impulsado por Washington está ejerciendo una fuerte presión sobre Teherán, reseña NY Post.

El jefe del Pentágono sostuvo que decenas de embarcaciones han tenido que detener sus operaciones o cambiar de rumbo debido a las restricciones en la zona y explicó que Estados Unidos controla lo que entra y sale del estrecho de Ormuz, un paso marítimo por donde circulaba anteriormente más del 20 % del petróleo transportado por mar en el mundo.

Unas declaraciones que no fueron bien recibidas

Las declaraciones generaron fuertes cuestionamientos entre legisladores demócratas, quienes acusaron al gobierno de no ser transparente sobre el verdadero impacto del conflicto y advirtieron que el cierre parcial del estrecho podría convertirse en una derrota estratégica para Washington.

Reuters

El senador Chris Coons interrogó repetidamente a Hegseth sobre por qué Estados Unidos no reabre completamente el paso marítimo si realmente posee el control de la zona.

El secretario respondió con dureza y rechazó las críticas, insistiendo en que las operaciones militares estadounidenses han obtenido “éxitos increíbles” en el campo de batalla.

Horas antes de la audiencia, Trump reforzó la presión sobre Irán al declarar que Washington no tiene “ninguna prisa” para levantar el bloqueo y advirtió que, si Teherán no “hace lo correcto”, Estados Unidos “terminará el trabajo”. El mandatario también insistió en que busca eliminar completamente las capacidades nucleares iraníes.

Durante la comparecencia, Hegseth evitó confirmar reportes sobre el alcance real de los daños causados al arsenal misilístico iraní y negó que Estados Unidos esté enfrentando una escasez de municiones.

Además, defendió el gigantesco presupuesto militar presentado por la Casa Blanca, argumentando que permitirá modernizar instalaciones, fortalecer inversiones en inteligencia artificial y reforzar la capacidad defensiva estadounidense en medio de crecientes tensiones internacionales.

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