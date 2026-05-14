Minsal afirma que recortes no afectará atenciones: "Representan sólo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales"

14 may. 2026 - 17:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud salió este jueves a defender el recorte presupuestario impulsado por el Ministerio de Hacienda para el sector, luego de las críticas surgidas desde el Colegio Médico por la reducción de recursos en distintos hospitales del país.

A través de una declaración pública, la cartera aseguró que el ajuste fue diseñado “resguardando explícitamente la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones de salud”, descartando impactos en la atención clínica y en la entrega de medicamentos.

Minsal defendió el ajuste presupuestario

El pronunciamiento del ministerio ocurrió luego de que se conociera el nuevo decreto ingresado por Hacienda a Contraloría, donde se detallan las rebajas presupuestarias para distintos establecimientos de salud del país.

Desde el Colegio Médico habían manifestado preocupación por el foco de los recortes y el efecto que estos podrían tener en la red hospitalaria. Entre los recintos con mayores reducciones aparecen el Hospital del Salvador, con un ajuste de $2.757 millones; el Hospital de Los Ángeles, con $2.706 millones; y el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, con $2.696 millones.

Frente a esos cuestionamientos, el Minsal sostuvo en su declaración que “si bien algunos montos difundidos pueden parecer elevados al presentarse de manera aislada, es importante contextualizarlos respecto del presupuesto total de cada establecimiento”.

“No afectará la atención directa”

En el comunicado, la cartera detalló que el ajuste presupuestario corresponde a un 2,5% para el sector Salud y afirmó que, en promedio, “los ajustes representan solo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales”.

Como ejemplo, indicaron que “el ajuste del Hospital Sótero del Río corresponde a $3.182 millones, pero equivale solo al 1,1% de su presupuesto operacional”. En el caso del Hospital del Salvador, agregaron, “el ajuste es de $2.757 millones, equivalente al 1,4% de su presupuesto”.

El ministerio también señaló que el Hospital Regional de Antofagasta registra “un ajuste de $2.049 millones, equivalente solo al 1,2% de sus recursos operacionales”.

Respecto de la Atención Primaria de Salud, desde la cartera afirmaron que “el ajuste final corresponde solo al 0,5%, manteniéndose intacta la entrega de medicamentos, la estrategia de APS Universal y el fortalecimiento de la red pública”.

El comunicado concluye señalando que “estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas”.