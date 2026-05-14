Desbordes endurece críticas por Santiago 1 y se lanza contra subsecretario de Justicia: "Solo a él se le ocurre que es una mejora"

14 may. 2026 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, criticó nuevamente la eventual ampliación de Santiago 1 y aprovechó de lanzar sus dardos contra el subsecretario de Justicia, Luis Silva.

Cabe destacar que la autoridad de Gobierno, en entrevista con La Tercera, defendió el proyecto y aseguró que "la ampliación de Santiago 1 representa una ventaja para los vecinos de la comuna".

En un punto de prensa, Desbordes cuestionó estas declaraciones: "Solo a él se le ocurre que es una mejora. De verdad no... es increíble lo que está planteando".

De acuerdo al alcalde, que el Gobierno insista en la iniciativa obedece a una "razón económica", ya que al extender la concesión permitiría al Estado evitar un pago inmediato y distribuir los costos en el tiempo.

"No engañemos a la ciudadanía"

Desbordes reiteró que el proyecto no corresponde a una simple ampliación del penal, sino a la construcción de una nueva cárcel. "Lo que se va a hacer ahí es una cárcel nueva. No engañemos a la ciudadanía", afirmó.

"Yo trabajaba en Colina 1 cuando se hizo Colina 2 y se construyó muralla con muralla, y a nadie se le pasa por la cabeza decir que es una ampliación de Colina 1. Son dos cárceles distintas", explicó.

En esa línea, también cuestionó el argumento de que las 1.600 nuevas plazas serán para descongestionar Santiago 1 y la Penitenciaría. Según él, la medida en realidad aumentará la población penal.

"Cuando usted hace 1.600 plazas, en cuatro años más tiene 5.000 internos. Yo sí conozco el sistema", declaró, reiterando su oposición a la iniciativa, porque "técnicamente no corresponde".

"Yo no tengo nada que conversar con él"

El alcalde también criticó la invitación realizada por el subsecretario Silva a participar en la inauguración de las obras en 2030, considerando que el gesto fue inapropiado.

"Hay una línea delgada entre la ironía y la pachotada. Y yo creo que el subsecretario lo que hizo fue una pachotada", afirmó, añadiendo que "le faltó fineza. Con ese tipo de actitudes yo no tengo nada que conversar con él".