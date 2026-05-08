Alcalde Desbordes por ampliación de Santiago 1: "Hubiera esperado que en mi gobierno no pasara esto"

08 may. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde Mario Desbordes manifestó su descontento y criticó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, luego que confirmara la ampliación de Santiago 1.

El edil conversó con La Tercera y dijo tener "al equipo jurídico analizando todas las alternativas. Yo hubiera esperado que en mi gobierno no pasara esto, quiero ser súper claro".

"Yo hubiera esperado que una decisión política de este calibre, de este tamaño, porque no, una decisión menor, se produjera después de algún diálogo mínimo", señaló el jefe comunal.

"Los vecinos no recibieron nada concreto"

Junto con ello, mencionó que el ministro Rabat "ha insistido en las compensaciones, mitigaciones. Eso es mentira, no se compensó nada en Santiago 1, los vecinos no recibieron nada concreto".

Dicho lo anterior, afirmó que una "nueva cárcel a esa zona equivale a instalar una termoeléctrica en el medio de la comuna de Quintero, ahí en Ventana, etc. Es exactamente igual. Esa es una zona saturada y por eso rechazo categóricamente esto".

“Yo no sé qué tiene en mente el ministro, porque como le digo, me imagino que nos contará por los diarios también. Yo voy a avanzar en una conversación con el Presidente, ya con el ministro la verdad que pasó el momento de conversar. Él eligió este medio para informar, para notificarme”, expresó.

Por último, advirtió que al ministro de Justicia "le falta experiencia política y esto le va a traer costos en adelante".

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