"Las injusticias te hacen fuerte": Cathy Barriga abandona entre lágrimas la audiencia de su esposo Lavín León
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Cathy Barriga acudió este viernes al Centro de Justicia por la formalización de su esposo, Joaquín Lavín León, acusado de delitos de corrupción, quien quedó finalmente en prisión preventiva mientras dura la investigación.
A la salida de la audiencia, la exalcaldesa de Maipú se topó con la prensa y se dio el tiempo de entregar su reacción ante la decisión judicial, afirmando que "las injusticias te hacen fuerte, te hacen ser mucho más fuerte".
¿Qué dijo Barriga?
Evidentemente afectada por la medida cautelar contra su esposo, Barriga comentó que "han hablado un montón de cosas, porque no vine y también porque vengo, por favor, tengan un poco de comprensión de lo que uno vive".Ir a la siguiente nota
"Estos han sido años difíciles, (han estado) de manera injusta detrás de nosotros. No somos solo nosotros, somos una familia, son los niños. Hay gente que se aprovecha. Yo trabajé 20 años en televisión y 10 en política, pero (pido) un poco de empatía", dijo.
"Es un momento súper triste"
Consultada por las diligencias, manifestó: "Démosle tiempo al tiempo, pero todo este proceso y el tiempo que se ha llevado, a nosotros nadie lo devuelve. En mi caso, ¿cómo voy a recuperar todo el daño que se ha hecho? Nadie lo puede recuperar".
"Hoy es un momento súper triste, sobre todo para mis hijos, porque se están vulnerando temas que tienen que ver con su desarrollo", aseguró.
Por último, fue enfática en señalar que "yo confío y creo (en la inocencia de Lavín León) y hay cosas que ustedes deben conocer como periodistas".
Leer más de